محافظ البحيرة يتفقد عنبر تسمين الدواجن بمزرعة مدرسة دمنهور الثانوية

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة باكورة إنتاج الدورة الأولى لعنبر تسمين الدواجن بمزرعة مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية المقام على مساحة 1260 متر بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه ليسع عدد 15 ألف كتكوت عمر الدورة التسويقية لها 35 يوم تحت الإشراف الفنى والبيطرى لإدارة المدرسة و يتم تسويق الإنتاج وفقا لأسعار بورصة الدواجن.

كما قام المحافظ بتفقد حظيرة الإنتاج الحيوانى بالمزرعة التى تضم عدد 49 رأس عبارة عن حيوانات حلابة وتسمين بالإضافة إلى قطيع من الإناث والذكور صغار السن بغرض التربية والتسمين.

وأشاد المحافظ بأهمية تلك المشروعات الإنتاجية داخل مدارس التعليم الفنى لتوفير البروتين الحيوانى والداجنى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء ووجه بتزويد منافذ بيع منتجات مدارس التعليم الزراعى بتلك اللحوم وخاصة فى المواسم والأعياد للتخفيف عن كاهل المواطنين

رافق المحافظ محمود أبو الغيط ـ وكيل وزارة التربية والتعليم ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى.