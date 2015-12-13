أمن الشرقية: مأمور شرطة منيا القمح متواجد بمكتبه ويؤدى عمله

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن صدور قرار من اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، بإيقاف العميد حاتم الهديبى مأمور مركز شرطة منيا القمح .

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن المأمور متواجد بمكتبه يؤدى عمله، بديوان عام مركز شرطة منيا القمح .

وأشار المصدر إلى أن أمينى شرطة بالمركز، تقدما ببلاغ للنيابة العامة ضد مأمور المركز، يتهمانه فيه بالسماح لشخص حاول إدخال 20 جرامًا من مخدر الحشيش، لسجين داخل مركز الشرطة، أثناء الزيارة، بالانصراف من المركز دون التحفظ عليه مخالفا للقانون، وذلك مجاملة لإحدى الشخصيات بمركز منيا القمح.

وأوضح المصدر أن الواقعة منذ 10 أيام وقيدت التحقيقات من قبل النيابة العامة، وأنه لا يجب أن نسبق تحقيقات النيابة العامة، والقانون فوق الجميع ولو ثبت أنه أخطأ سوف يعاقب.