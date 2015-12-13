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بالصور.. المياه تغرق شوارع القناطر.. ومجلس المدينة يستعين بـ"الشفاطات"

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بالصور.. المياه تغرق شوارع القناطر.. ومجلس المدينة يستعين بـ"الشفاطات" بالصور.. المياه تغرق شوارع القناطر.. ومجلس المدينة يستعين بـ"الشفاطات"
شهدت شوارع مدينة القناطر، اليوم الأحد، حالة من الفوضى والتكدسات المرورية بعد موجة الأمطار والطقس السيئ التى ضربت البلاد.

ومن جانبه قام مجلس المدينة بإرسال عدد من الشفاطات والمعدات لرفع أثار مياه الأمطار من الشوارع، وخاصة الطرق العامة والشوارع الرئيسية.

وأكد عبد الحكيم القاضى، رئيس مجلس المدينة، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالرفع الفورى والعاجل لكافة المياة الناتجة عن الأمطار، حتى لا تتسبب فى تعطيل حركة سير السيارات والمواطنين.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربات أنحاء عدة من محافظة القليوبية منذ مساء أمس، وتسببت الأمطار فى تعطيل العديد من الطرق وعمل تكدسات مرورية وخصوصا أسفل الكبارى والأنفاق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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