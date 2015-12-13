"صحة الشرقية" تبدأ تركيب "فلتر" لمحارق النفايات بمستشفى القنايات المركزى

أشرف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، الأحد، على أعمال تركيب محطة معالجة المياه "الفلتر"، والخاصة بمحرقة مستشفى القنايات المركزى، بتكلفة 30 ألف جنيه.

وقال "وكيل الوزارة" إن المحافظة بها عدد 14 محرقة، سيتم تركيب الفلاتر جميعها فى وقت لاحق، لافتا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مهمة تلك الفلاتر تكون امتصاص الأدخنة المنبعثة من المحرقة، وتحويلها إلى مادة كربون تصرف فى مياه الصرف الصحى العادى، وبذلك يتم القضاء نهائيا على مشكلة الأدخنة، التى يشكون منها بعض المواطنين.