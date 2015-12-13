منتدى الإعلاميين بالقليوبية يطلق مبادرة لتمويل مركز علاج الأورام بجامعة بنها

قرر منتدى الإعلاميين بالقليوبية إطلاق مبادرة للمساهمة فى تمويل مركز علاج الأورام بجامعة بنها، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية من أجل دعوة المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصندوق بناء مركز علاج الأورام.

يذكر أن مجلس جامعة بنها وافق فى مايو 2010 على إقامة المركز على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة تصل إلى مليار و500 مليون جنيه يتم تمويلها من خلال المنح والتبرعات من رجال الأعمال والجمعيات المانحة.

جاء ذلك خلال اجتماع منتدى الإعلاميين مساء اليوم بمركز النيل للإعلام، وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير المركز، إن الجامعة وفرت الأرض وأنها سوف توفر الكوادر من الأطباء والتمريض وأخصائى المعمل والعلاج الطبيعى والصيادلة. وقد تم تشكيل لجنة من المنتدى للتنسيق مع جامعة بنها لتخصيص رقم حساب للتبرع لصندوق مركز علاج الأورام.