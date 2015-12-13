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تسجيل معلمى الأجر فى أكاديمية أزهر بنى سويف الاثنين والثلاثاء القادمين

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تسجيل معلمى الأجر فى أكاديمية أزهر بنى سويف الاثنين والثلاثاء القادمين تسجيل معلمى الأجر فى أكاديمية أزهر بنى سويف الاثنين والثلاثاء القادمين
أعلنت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ببنى سويف برئاسة الشيخ أحمد بدرى عن بدء تلقى أوراق تسجيل المعلمين المتعاقدين بنظام الأجر، على قاعدة بيانات الأكاديمية المهنية الخاصة بمعلمى الأزهر الاثنين والثلاثاء القادمين تمهيدا لدخولهم تدريبات تنمية المهارات كمرحلة أولى.

كما أعلنت المنطقة الأزهرية فى بيان لها اليوم، أن المعلمين سوف يتقدمون بأوراقهم ومستنداتهم المطلوبة إلى اللجنة الكائنة بإدارة الكمبيوتر التعليمى بديوان عام المنطقة، وهى: استمارة بيانات معلم مساعد معتمدة من المعهد بخاتم شعار المنطقة، أصل شهادة ميلاد الرقم القومى، صورة أول عقد موضح به الوظيفة المتعاقد عليها من 1 /3/2012، صورة آخر عقد (موضح به الوظيفة المتعاقد عليها) على أن يكون سارى المفعول أو إفادة معتمدة ومختومة بأنه على رأس العمل مؤرخة من المنطقة، صورة مباشرة العمل لأول مرة من تحرير التعاقد، صورة المؤهل الدراسى المتعاقد عليه، صورة الدبلوم التربوى أو إفادة من كلية التربية باجتياز التأهيل التربوى معتمدة ومختومة وذلك فى حالة عدم حصوله على مؤهل تربوى متعاقد به، طلب معتمد من شيخ المعهد لدخول تدريب الكادر موضحا به نوع المعهد، تقرير موجه مادة التدريس التخصص المتعاقد عليه المعلم الذى يقوم بتدريسه ويوافق مؤهله المتعاقد به.
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