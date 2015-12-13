توزيع 50 كرتونة مواد تموينية للتلاميذ الأيتام فى السويس برعاية الجيش الثالث

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم، الأحد، قيام قوات الجيش الثالث الميدانى تحت رعاية اللواء أركان حرب، محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميدانى، فى توزيع عدد 50 كرتونة مواد تموينية على عدد 50 حالة من التلاميذ الأيتام وغير القادرين بمدرستى الإمام مالك وقاسم أمين الابتدائية.

وأشار بيان صادر من "تعليم السويس" إلى أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أشاد بالدعم الكبير من قبل القوات المسلحة لحالات الاحتياج من طلاب مدارس المحافظة موجهاً الشكر إلى اللواء محمد عبد اللاه، وإلى كل القائمين على دعم مدارس المحافظة من القوات المسلحة.