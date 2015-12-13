"ذا فويس": بعد دعم شيرين لها...هل تكون نداء أول فنانة محجبة في الوطن العربي؟

أخذت الحلقة الرابعة المباشرة من برنامج "ذا فويس" طابعاً سياسياً، حيث قام كل مدرب من المدربين الأربعة بإدانة الإرهاب الذي يطال الوطن العربي، ودعوا إلى توحيد الصفوف وترك السياسة جانباً، والإستمتاع بالمواهب التي يقدمها "ذا فويس".

الجو في الستوديو كالمعناد، شهد حماسة كبيرة من قبل الجمهور، حيث لازال الجمهور العراقي يشكل شريحة كبيرة من الحضور، الذي يأتي لرؤية قيصر الغناء كاظم الساهر والتقاط صورة معه. إلا أنه في هذه الحلقة يمكن القول أن شيرين كانت نجمتها، حيث قامت بالتقاط صورة "سيلفي" مع جمهور أتى خصيصاً من مصر. كما كان واضحاً دعمها للمشتركة الأردنية نداء شرارة حيث تركت مكانها وتوجهت نجوها ووقفت إلى جانبها على المسرح طيلة فترة اللغناء، ثم أخذت وردتها ونزعت الأوراق لكي ترشها عليها. وبعد أن انتهت ونوهت بما قدمته، عادت شيرين وضمّت صوتها لصوت رضوان صادق وقالت: "أوحد صوتي مع المشترك في فريق كاظم رضوان يجب أن يتحد كل الوطن العربي، حرام شب مثل رضوان يبقى ما عندو هوية ومكان ثابت". وغنت مع نداء أغنية أحلف بسمائها وترابه".

الدعم الذي تلقاه نداء من شيرين يبدو أنه يصب في مصلحتها، حيث نداء الفتاة المحجبة التي تحدت كل الصعاب لتقف على مسرح "ذا فويس" تشير مصادر خاصة إلى أنها المرشحة الأقوى لنيل لقب "ذا فويس" هذا العام، لإثبات أن البرنامج يعتمد على الصوت فقط ولا علاقة له بالدين أو بالحجاب، وأيضاً حسب المصادر فإن فوز نداء ربما يكون مقصوداً من إدارة البرنامج لأنها من الطبيعي ستحدث ضجة حولها ويمكن استثمار فوزها لمصلحة البرنامج. ويبقى السؤال: "هل تكون نداء أول فنانة محجبة في الوطن العربي، وهل ستنجح"؟.

إلى ذلك، علمت "سيدتي نت" أن "المشتركين الذين سيتنافسون في الحلقة النهائية هم على الشكل التالي: "كريستين سعيد من فريق كاظم، حمزة من فريق صابر، نداء من فريق شيرين، وعلي يوسف من فريق عاصي.

وبالعودة إلى أجواء الستوديو، فقد حضر في الصفوف الأمامية كل من المشتركين قصي حاتم وصلاح كرار من الموسم السابق لـ"ئا فويس"، وحرصا على التقاط الصور مع المدربين الأربعة لاسيما عاصي وكاظم.

حضور كل قصي حاتم وصلاح كرار حسبما أكدا لـ"سيدتي نت" هو بسبب تقديم الدعم للمشترك العراقي علي يوسف. وفيما يتعلق بنتائج الفرق يبدو واضحاً أن الجمهور دائماً تكون توقعاته على حق، فهؤلاء المشتركين يملكون قدرة على المنافسة للمراحل النهائية.

وشهدت الحلقة تطوراً لافتاً للمشتركة اللبنانية كريستين حبيب التي فاجأت الحضور بتلوين صوتها والغناء بالعربية بالإضافة إلى الإنكليزية وهو ما جعل كاظم يختارها ويفضلها على رضوان. ومن المرجح أن تعطي كريستين مساحة أكبر للغناء باللهجة العربية في الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بلجنة تحكيم البرنامج، لازال المدربون الأربعة شغل الشاغل على مواقع التواصل الإجتماعي، بفعل روح الصداقة التي تجمع بينهما، خصوصاً حينما يمازح عاصي كاظم وبعدها يقبله. وأيضاً شيرين التي تلاقي محبة الجمهور لعفويتها المطلقة وأيضاً تلاقي ترحيباً على صعيد إطلالاتها وتسريحة شعرها.

مشاهدات:

المدربون الأربعة حصلوا على صور مرسومة بخط اليد من شخص مقعد.

شيرين كانت ترحب بكل من يريد التقاط الصور الفوتوغرافية معها.

كاظم كالعادة يلقى الترحيب الأقوى بين النجوم الأربعة.

ايميه تلتقط صورة لأول مرة مع زوجها ايلي في الستوديو.

الستوديو لازال خال من أي أعلام ترمز إلى أي بلد.