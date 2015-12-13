فيديو| كوريا الشمالية نفت إعدامها بفيديو بث في 2014.. صديقة الزعيم تظهر في الصين

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها الكورية إن حبيبة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية السابقة “هيون سونج وول” والتي قيل إنها أعدمت في عام 2013 قد ظهرت بزي عسكري كقائدة لفريق موران بونج الغنائي في العاصمة الصينية بكين.

وألغيت حفلات الفريق والتي كانت مقرر أن تقام لمدة 6 أيام لدعم الصداقة بين البلدين لأسباب غير معروفة.

وشكل كيم جونج أون فريق الفتيات بنفسه عام 2012.

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ووهذه ليست المرة الأولى لظهور ههيون سونج وول حيث نشرت مجلة صوت كوريا عبر حسابها على موقع “يوتيوب” في مايو من عام 2014 يظهر هيون سونج وول بالزي العسكري تلقي كلمة بثها التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية.