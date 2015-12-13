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صور| افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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صور| افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صور| افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

افتتح، صباح اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزيري النقل و الاتصالات.

ويعد معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحد من أهم الأحداث العالمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبحث مجالات «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات، وتطبيقات الهاتف المحمول، والأنظمة التكنولوجية المتكاملة، والأقمار الصناعية، والبث والبرمجيات، والإنترنت، والقطاعات ذات الصلة».

وحضر الافتتاح كل من الإعلامي أسامة كمال و خيري رمضان و العديد من نواب عن الدول العربية ونواب عن الشريكات العالمية المشاركة بالمعرض.

وشارك في المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، والتعليم الإلكتروني، والعقارات.

المراسل – عمر عبدالناصر

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