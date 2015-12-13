السيسى يوجه بالإسراع فى تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

صرح المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه، خلال زيارته الأحد، لجناح البريد بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى"، بالإسراع فى تطوير مكاتب البريد وميكنتها.

وأضاف رئيس الهيئة- فى تصريحات اليوم- أنه جار العمل حاليا على تطوير 412 مكتبا بريديا على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار الخطة الأولى لتحديث وتطوير مكاتب البريد.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مكتبى بريد باب اللوق والعباسية الأسبوع القادم بعد تطويرهما وميكنتهما بالكامل.

>جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح اليوم الدورة الـ19 للمعرض الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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