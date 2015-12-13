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بدء أعمال الدورة الـ49 للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بالجامعة العربية

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بدء أعمال الدورة الـ49 للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بالجامعة العربية بدء أعمال الدورة الـ49 للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بالجامعة العربية
بدأت أعمال الدورة الـ49 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، برئاسة العقيد بسام محمود محيى الدين الجربى رئيس وفد دولة فلسطين، وبمشاركة وفود من الدول العربية.

ويخصص الاجتماع، المستمر حتى 24 ديسمبر الجارى، لمناقشة دراسة حول دور القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب.

وأكد السفير خليل إبراهيم الزوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومى العربى بالجامعة العربية، أهمية هذه الندوة التى تنبع من تعزيزها فرص التعاون بين الجيوش العربية، نظرا لأهمية توحيد المصطلحات فى تعزيز العمل العربى العسكرى المشترك بين مختلف الدول العربية.

ولفت الزوادى فى كلمته الافتتاحية إلى أهمية موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع، وهى دور القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الموضوع فرض نفسه على الساحة العالمية فى الوقت الراهن وانشغل العالم بأمره لاسيما الوطن العربى، حيث أن الجهود تتضافر لمكافحة هذه الظاهرة التى استشرت به، معربا عن أمله فى أن تنجح هذه الجهود فى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

وأعرب الزوادى عن أمله فى أن تعود هذه الندوة بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة فى الدول العربية، وأن تتعزز فرص التعاون المشترك فيما بينها.

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مصر 365