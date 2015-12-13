أخبار المغرب اليوم.. الرباط تنشأ أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول ما ذكرته وسائل الإعلام المغربية عن أن المغرب أوشكت على الانتهاء من بناء أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم وأن المهندسين فى المشروع نفذوا التجارب الأخيرة قبل افتتاحها نهاية العام الحالى.

وقال عبيد عمران، عضو الإدارة الجماعية فى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهى شركة شبه حكومية، إن مجمل أعمال البناء انتهت، ونعمل اليوم على تجربة مجموعة من مركبات هذه الوحدة الإنتاجية على امل القيام بربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء فى نهاية هذه السنة.

>ومن أخبار المغرب اليوم ايضا، ما ذكره موقع "هسبريس" الإخبارى المغربى، عن تصنيف مجموعة بحثية ألمانية للمغرب ضمن "الدول الصديقة للبيئة"، معتبرة المملكة تقوم بـ"جهود كافية فى مجال حماية البيئة"، خاصة أن لها أهدافا منشودة تطمح إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة، منها تلك المتعلقة بخفض نسبة الغازات ، وأيضا تطوير مجال الطاقات المتجددة.

ووضعت المجموعة البحثية "Climate Action Tracker" المغرب ضمن البلدان التى تعد مجهودات "كافية" لحماية البيئة، فى مؤشر حماية المناخ للعام المقبل، قائلة :"المملكة وضعت خطة للحد من انبعاث الغازات بنسبة 32 % بحلول 2030، وهى نسبة تعادل أربع مرات ما كانت عليه عام 1990".

ومن أخبار المغرب اليوم أيضا، ما ذكره وزير العمل والشئون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، فى ندوة نظمها مرصد الالتقائية وحوكمة الأعمال أمس السبت بمدينة فاس إن المغرب يسعى لإدماج حوالى 70 ألف شخصا سنويا فى سوق العمل بمختلف القطاعات، وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة البطالة.