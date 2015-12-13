سرطان البروستاتا.. تعرف على أسبابه وأبرز أعراضه

أسباب سرطان البروستاتا

أمراض البروستاتا تنتشر بشكل ملحوظ بين الرجال خاصة كبار السن، وكما تنتشر بين الكثير من الشباب، ومن أبرزها: التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا.>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على سرطان البروستاتا، أحد أخطر الأمراض القاتلة والتى تتسبب فى وفاة الملايين من الرجال حول العالم، وتكمن خطورتها فى أنه يتم اكتشافها فى وقت متأخر، وبالتالى يصعب السيطرة عليها.>وكشف التقرير الذى نشر بالموقع الطبى "healthinaging" الأمريكى عن أن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا غير معروفة، ولكن توجد مجموعة من عوامل الخطورة التى ترفع فرص الإصابة بسرطان البروستاتا مثل:

- العرق: الرجال ذوى البشرة السوداء أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال أصحاب البشرة البيضاء، وذلك بين الأمريكيين.

- امتلاك تاريخ وراثى للمرض، فإذا كان والدك أو أخوك مصابًا بالمرض فإن فرص إصابتك به ترتفع للضعف.

- امتلاك تاريخ وراثى للأمراض التى تنتقل بواسطة الجنس مثل الإيدز والسيلان.

>- التقدم فى العمر.

>- الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

أعراض سرطان البروستاتا

>المراحل المبكرة من المرض لا تشتمل على أية أعراض، بينما هناك مجموعة من الأعراض المرضية التى تظهر فى المراحل المتأخرة، وهى تشمل:

- السلس البولى

>- ظهور دم فى البول

>- المعاناة من آلام فى منطقة الحوض أو المناطق التى انتشر فيها السرطان

>- الإصابة بالعقم

>- الإصابة بالأنيميا

>- آلام الظهر

>- آلام العظام

>- الإصابة بالكسور

>- انتفاخ الساقين