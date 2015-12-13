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تأجيل محاكمة 21 متهما بـ«أحداث شارع السودان» لـ 10 يناير لسماع باقي الشهود

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تأجيل محاكمة 21 متهما بـ«أحداث شارع السودان» لـ 10 يناير لسماع باقي الشهود تأجيل محاكمة 21 متهما بـ«أحداث شارع السودان» لـ 10 يناير لسماع باقي الشهود

أرشيفية

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 21 متهمًا في قضية الأحداث المعروفة بـ”أحداث شارع السودان”، لجلسة 10 يناير المقبل لسماع باقي الشهود.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، بأمر الإحالة بأنهم قاموا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف لقلب نظام الحكم، والإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر، وتعطيل حركة المرور، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك في تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.
> جدير بالذكر أن المتهمين بالقضية 21 متهمًا، من بينهم 13 محبوسًا.

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