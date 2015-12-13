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شكري يحذر من خطورة صعود الجماعات الإرهابية في ليبيا

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شكري يحذر من خطورة صعود الجماعات الإرهابية في ليبيا شكري يحذر من خطورة صعود الجماعات الإرهابية في ليبيا

وزير الخارجية – سامح شكري

ألقى سامح شكري وزير الخارجية بيان أمام الاجتماع الدولي الخاص بليبيا، والذي عقد، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة جميع الأطراف الدولية والإقليمية، المهتمة بالشأن الليبي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حذر من خطورة ما تشهده ليبيا حاليًا من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطيرة لذلك، الأمر الذي يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي وممثليه في مفاوضات الصخيرات التي تستهدف التوافق حول الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأضاف أبو زيد أن شكري أكد  على أن المجتمع الدولي يقف اليوم في مفترق طرق تاريخي في تعامله مع الأزمة الليبية، وأنه بات جلياً أن غالبية أعضاء مجلس النواب الشرعي في ليبيا، وأعضاء كثيرين من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، باتوا داعمين لاتفاق الصخيرات، وأنه قد آن الأوان كي ينضم جميع الأشقاء الليبيون إلى دعم إرادة الأغلبية في مجلس النواب، مشيراً إلى دعم مصر لتلك الإرادة، وتطلعها إلى انضمام كافة قوى مجلس النواب الليبي إلى دعم الاتفاق السياسي قبل يوم 16 ديسمبر المقرر للتوقيع على الاتفاق، للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، خاصة في المناطق التي تم تهميشها لسنوات وعقود طويلة.

وأشارالمتحدث، إلى أن الوزير شكري أكد في بيانه أيضاً على أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب، ودوره المطلوب في دعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني القادمة.

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