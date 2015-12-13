الأهلي يصرف مكافآت الفوز بالسوبر

صرف لاعبو الأهلي جزء من مستحقات ومكافآت الفوز بالسوبر المحلي اليوم الأحد وذلك في إطار حرص الادارة على تسوية جميع الأمور المالية لفريق الكرة أولا باول.

وكان الأهلي قد فاز بمباراة السوبر المحلي على غريمه الزمالك 3-2 باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

كما يأتي القرار لتحفيز اللاعبين قبل استئناف نشاط الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة سموحة ضمن الجولة الثامنة للبطولة.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة أعطى أولوية دائمة لتغطية نفقات فريق الكرة بطلب من عبد العزيز عبد الشافي مدير القطاع وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأكد الثنائي لرئيس النادي محمود طاهر أن ذلك الأمر سيساعد على استقرار الفريق وارتياح اللاعبين وتركيزهم في تنفيذ الأهداف المطلوبة منهم.