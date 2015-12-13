الأهلي: وصلنا عرض لمواجهة أتليتكو مدريد في يناير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن وصول 3 عروض لمواجهات ودية في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "وصلنا 3 عروض لمواجهات ودية خلال شهر يناير".

وتابع "العروض حتى الآن جاءت من مكالمات هاتفية عبر وسطاء، من فريق بروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد واتحاد جدة".

وأتم عبد الحفيظ "سأقوم بتحويل أي عرض رسمي للجهاز الفني قبل البت به".

يذكر أن نادر خليل مدير التسويق في الأهلي قد كشف في وقت سابق عن وصول عرض لمواجهة دورتموند في الإمارات خلال شهر يناير المقبل، ولكنه أشار إلى صعوبة الموافقة بسبب جدول الدوري المصري. ( اقرأ تصريحاته )