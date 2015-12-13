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مران الزمالك - باسم مرسي لن يشارك أمام الحدود

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مران الزمالك - باسم مرسي لن يشارك أمام الحدود مران الزمالك - باسم مرسي لن يشارك أمام الحدود

لم يتخلص باسم مرسي نهائيا من إصابة الكاحل التي تعرض لها مع منتخب وسيغيب على الأرجح عن مباراة الزمالك وحرس الحدود الخميس.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لبطل مصر يميل إلى عدم المخاطرة بالدفع بباسم في مواجهة الفريق السكندري في لقاء الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وسيكون أحمد حسن مكي هو مهاجم القلعة البيضاء الأساسي في مواجهة فريقه السابق وسيبقى زميله محمد سالم احتياطيا في اللقاء.

ويميل ماركوس باكيتا مدرب الزمالك الجديد إلى إراحة مهاجم مصر حتى لا تتفاقم إصابته التي تعرض لها في لقاء تشاد في ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

ولم يشارك مرسي في لقاء العودة أمام تشاد الذي حسمه الفراعنة بأربعة أهداف دون رد سجل نصفها أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا البرتغالي.

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