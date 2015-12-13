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عظيمة: تجربة بورتو أفادت الفريق.. والأهلي قادر على تعويض الغيابات أمام سموحة

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عظيمة: تجربة بورتو أفادت الفريق.. والأهلي قادر على تعويض الغيابات أمام سموحة عظيمة: تجربة بورتو أفادت الفريق.. والأهلي قادر على تعويض الغيابات أمام سموحة

أشاد محمد عبد العظيم " عظيمة " المدرب العام للأهلي بتجربة الأهلي الودية أمس السبت أمام بورتو عامر والتي انتهت بفوز الأهلي 7 - صفر في ختام استعدادات الفريق قبل استئناف الدوري الخميس المقبل أمام سموحة.

قال عظيمة إن الجهاز الفني كان يرغب في الوقوف على مستويات اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفيق بالمشاركة في مباراتي الأهلي بمعسكر الإمارات أمام دبي والصفاقسي للإصابة مثل إيفونا وأحمد الشيخ وصالح جمعة وأحمد فتحي.. وكذلك للاطمئنان على خماسي الأوليمبي العائد من السنغال.

وأكد عظيمة أن اللاعبين ظهروا بمستوي طيب خلال المباراة الودية واستطاعوا التأكيد على جاهزيتهم للمشاركة فضلا عن استيعابهم العديد من النقاط الفنية وتعليمات المدير الفني للفريق.

وأوضح أن مثل هذه المباراة والنتيجة الكبيرة أضافت الثقة لللاعبين الذين لا يشاركون بصفة منتظمة وسيكون لها أثرها الإيجابي في الفترة المقبلة.

وشدد عظيمة كذلك على أن كل العناصر المتواجدة قادرة على تعويض أية غيابات أمام سموحة في المباراة المقبلة .

وأشاد عظيمة بالمستوى الذي قدمه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق خلال اللقاء وصناعته لهدفين سجلهما صالح جمعة وأحمد فتحي مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قلق لدى الجهاز الفني من عدم إحراز إيفونا لأهداف مادام يقوم بالدور المطلوب فى دعم الفريق ومساعدته على الفوز.

وقال عظيمة إنه قد يسافر لأنجولا بنسبة كبيرة لمتابعة مباراة الذهاب بين فريقي ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج كلوب الغيني لتقديم تقرير شامل عن حالة ومستوى الفريقين .

سوف يواجه الأهلي الفائز منهما فى لقاء دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا .

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فيديو اليوم السابع

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