الجهاز الفني يطلب من رئيس الأهلي نقل المباريات لإستاد القاهرة

نقل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رغبة الفريق في خوض مبارياته على استاد القاهرة لرئيس النادي محمود طاهر.

وقال عبد الحفيظ لطاهر عقب فوز الأهلي الودي على بورتو عامر إن الفريق يحتاج لخوض مبارياته على استاد القاهرة كما كان في النصف الأول من الموسم الماضي.

وبدأ طاهر إجراء بعض الاتصالات بالجهات المعنية لنقل مباريات الفريق لاستاد القاهرة بدلا من بتروسبورت الذي من المفترض أن يستضيف لقاء الأهلي وسموحة الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق اتفاقه مع وزارتي الداخلية والدفاع على عودة استادي القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مباريات الدوري المحلي.