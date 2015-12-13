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الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح نارى و63 هاربا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح نارى و63 هاربا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح نارى و63 هاربا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية مكبرة لملاحقة الخارجبن عن القانون.

وأسفرت الحملات الامنية عن ضبط 68 قطعة سلاح نارى، و150 قطعة سلاح أبيض، وضبط 203 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و7 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 63 متهما هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 27745 حكم قضائى متنوع، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 305 دراجة نارية مخالفة.

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