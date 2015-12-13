مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لضبط ذابحى حمارين فى بيلا

يكثف رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفرالشيخ، جهودهم لضبط المتهمين بذبح حمارين واستخراج أحشائهما وإلقاء أشلائهما فى مصرف أبو عجاج .

وانتقل الرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث بيلا ومعاونيه النقيبين احمد قطاطو وعمر غريب إلى مكان الواقعة وتبين لهم وجود أثار دماء على الأرض حمارين تم ذبحهما حديثاُ وإلقاء أحشائهما فى مصرف أبو عجاج بالمدينة.

وبسؤال مواطنين أفادوا بأنهم شاهدوا أشخاص يمارسون حركات مريبة فى البر الأخر للمصرف وعندما توجهوا إليهم هربوا تاركين الحمارين مشطورين مع غياب الاحشاء وعدم اكتمال سلخهما لوصولهم اليهم قبل الانتهاء من جريمتهم .

كما انتقل فريق من الطب البيطري، وأشرف على دفن الحمارين بطريقة صحية وتحرر بالواقعة المحضر رقم 2620 ادارى القسم لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.