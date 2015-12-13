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حبس المتهم باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس المتهم باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيق حبس المتهم باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيق
أمر أحمد المنوفى، وكيل أول نيابة قليوب، اليوم، الأحد، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستدراج طفلة عمرها 6 سنوات، واغتصابها داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة قليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد عنان حجاج رئيس مباحث قسم شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغا من "محمد .س " - 46 سنة - عامل بقيام "كريم. س" - 17 سنة - بائع- باستدراج ابنته "آية" 6 سنوات إلى عقار تحت الإنشاء والتعدى عليها جنسيا، وتم حجزها بمستشفى قصر العينى فى القاهرة لتلقى العلاج وورد التقرير الطبى يفيد بإصابة الطفلة بتمزق فى فتحة الشرج وتحتاج إلى عملية.

وأكدت تحريات المباحث صحة أقوال والد الطفلة فتم استئذان النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4116 إدارى قسم قليوب لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهم فى التحقيقات الاتهام فأصدرت النيابة قرارها السابق، برئاسة تامر محمود مختار، رئيس نيابة قليوب، وبإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

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