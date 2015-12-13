"جنايات الزقازيق" تبرئ 47 إخوانيا من قضية عنف بالشرقية

برأت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، 47 من عناصر الإخوان، من التهم المنسوبة إليهم فى قضية عنف بمحافظة الشرقية، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار نسيم على فرج، بمحكمة بلبيس الجزئية، لدواع أمنية، وسط تواجد أمنى مكثف.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على 47 إخوانيا بمركز الإبراهيمية، وبعرضهم على النيابة العامة، وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وترويع المواطنين وتعطيل الحركة المرورية، وقررت إحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.