مونديال الأندية - بالفيديو.. بطل اليابان يهين مازيمبي بثلاثية ويصعد لنصف النهائي

سحق سانفريس هيروشيما بطل اليابان ضيفه مازيمبي الكونجولي ممثل إفريقيا بثلاثية دون رد في كأس العالم للأندية ليتأهل للدور نصف النهائي.

وأطاح هيروشيما بضحيته الثانية في البطولة بعدما تغلب على أوكلاند سيتي في المباراة الأولى وسيلعب يوم 16 ديسمبر المقبل في الدور نصف النهائي أمام ريفر بلات بطل أمريكا الجنوبية.

وافتتح تسوكاسا شيوتاني أهداف المباراة في الدقيقة 44 وضاعف كازوهيكو شيبا النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق ضربتين رأسيتين من ركلتين ركنيتين.

وسجل تاكوما أسانو الهدف الثالث برأسه في الدقيقة 78 بعد عرضية من الجهة اليمنى نفذها ميهاييل ميكيتش.

وسيلعب مازيمبي على المركز الخامس ضد كلوب أمريكا المكسيكي الذي ودع في وقت مبكر الأحد أمام جوانزو الصيني الذي سيلعب أمام برشلونة في نصف النهائي الأخر.

شاهد الأهداف: