تحرير 898 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 898 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 406 مخالفات مرورية متنوعة (نموذج 125)، و102 مخالفة إزالة ملصقات، و112 مخالفة انتظار خاطئ، و3 حجز سيارة، و157 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و36 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و12 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 9 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 15 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و27 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.