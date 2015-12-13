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إخلاء سبيل السيد حمدى بضمان محل إقامته فى واقعة حيازة أقراص مخدرة

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إخلاء سبيل السيد حمدى بضمان محل إقامته فى واقعة حيازة أقراص مخدرة إخلاء سبيل السيد حمدى بضمان محل إقامته فى واقعة حيازة أقراص مخدرة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، منذ قليل، إخلاء سبيل السيد حمدى لاعب النادى الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى بضمان محل إقامته فى واقعة اتهامه بتعاطى الأقراص المخدرة.

وكان عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، أمر بحبس السيد حمدى مهدى، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة.

كما أمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

وأكد مصدر قضائى بمجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، أن اللاعب السيد حمدى أجرى أمس السبت، تحليل عينة الدم بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن وجهت له تهمة تعاطى المخدرات، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال أيام لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.
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