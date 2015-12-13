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تأجيل محاكمة الفنانة "انتصار" فى "التحريض على الفسق" لـ20 ديسمبر

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تأجيل محاكمة الفنانة "انتصار" فى "التحريض على الفسق" لـ20 ديسمبر تأجيل محاكمة الفنانة "انتصار" فى "التحريض على الفسق" لـ20 ديسمبر
أجلت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور إلى جلسة 20ديسمبر لتقديم المستندات.

وجاء في البلاغ أن الفنانة انتصار، دعت للفسق والفجور من خلال مقطع ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع "انتصار" ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561لسنة 2015.

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مصر 365

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