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مصادر: "مبارك" يمر بظروف صحية حرجة.. وأسرته تنفى وفاته

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مصادر: "مبارك" يمر بظروف صحية حرجة.. وأسرته تنفى وفاته مصادر: "مبارك" يمر بظروف صحية حرجة.. وأسرته تنفى وفاته
كشفت مصادر طبية وثيقة الصلة بالفريق المعالج للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة للغاية، وتسوء حالته يوما بعد الآخر.

وقالت المصادر إن الأيام القليلة الماضية شهدت تدهورا ملحوظا فى صحة مبارك، وإنه يعانى جملة من الأمراض، وبدأ وزنه فى التناقص بشكل لافت، وهو ما ساعد فى انتشار أنباء وفاته، ويبذل الأطباء جهدا كبيرا لعلاجه.

ومن جانبها، تعيش أسرة الرئيس الأسبق فى حالة ترقب وقلق من التدهور الملحوظ فى صحته، رغم ما تؤكده بأن صحته جيدة، وأن كل ما يتردد عن وفاته، أو تدهور صحته، مجرد اجتهادات بعيدة عن الحقيقة.


>- هاشتاج "مبارك مات" يتصدر "تويتر " بعد تداول فيديو قديم لـ"شائعة وفاته"

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مصر 365

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