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الرئيس يكلف بتطبيق منظومة الدورة الذكية لشرطة دبى بمصر

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الرئيس يكلف بتطبيق منظومة الدورة الذكية لشرطة دبى بمصر الرئيس يكلف بتطبيق منظومة الدورة الذكية لشرطة دبى بمصر
قال نور شوقى، العضو المنتدب لشركة سوفتك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الشركة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات المملوكة للحكومة المصرية، بتطبيق منظومة الدورة الذكية المطبقة بشرطة دبى على كافة السيارات الحكومية.

وأوضح "شوقى"، أن المنظومة تتضمن تركيب كاميرات بكافة السيارات الحكومية لتحديد المشتبه بهم، من خلال بصمة الوجه، والتعرف من لوحات السيارات على ما إذا كانت السيارة مبلغ بسرقتها من عدمه، من خلال ربط الكاميرات ببيانات الشرطة، كما طالب الرئيس شركة المصرية لخدمات التتبع بتركيب أجهزة تتبع بالسيارات الحكومية لحمايتها.

وأضاف شوقى، أن تطبيق منظومة الدورية الذكية بدبى أسهم فى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد حجم تكلفة تنفيذ المشروع بمصر.

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مصر 365