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مصادر: الحكومة باقية بموافقة "النواب" و8وزراء جدد.. وحركة محافظين واسعة

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مصادر: الحكومة باقية بموافقة "النواب" و8وزراء جدد.. وحركة محافظين واسعة مصادر: الحكومة باقية بموافقة "النواب" و8وزراء جدد.. وحركة محافظين واسعة
أكدت مصادر سيادية، أن مجلس النواب الجديد سيعيد تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، بتشكيل الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تعديل وزارى على الحكومة يشمل من 6 إلى 8 حقائب وزارية مركزة فى الوزارات الخدمية.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأحد، إن المهندس شريف إسماعيل، سيتقدم لمجلس النواب، أثناء انعقاده، بقائمة الحكومة الجديدة بعد الاستقرار على إجراء التغييرات المطلوبة فيها، كما أنه سيتقدم للمجلس بحركة محافظين واسعة تضم محافظين جدد لغالبية المحافظات، فى حركة هى الأوسع، وفقاً لما أعلنته المصادر.

وفى هذا الصدد، أوضحت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة، غير راضيين عن أداء عدد كبير من المحافظين، وأنه تم تأجيل الحركة لما بعد انعقاد مجلس النواب، حتى تكون أوسع وأشمل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة، لا تحتمل أداءً ضعيفا خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد استكمال مؤسسات الدولة بالمجلس التشريعى.
>وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاستقرار على التعديلات الوزارية وحركة المحافظين، سيتقدم المهندس شريف إسماعيل للمجلس ببرنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، الذى سيشمل الخطط الاقتصادية التى تنوى الحكومة تنفيذها، فضلاً عن مشروعات القوانين التى تدرس الحكومة طرحها على البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء أستلم خلال الأيام الماضية البرامج الخاصة بكل وزارة من الوزير المسئول، وأنه بصدد أعداد البرنامج الكامل للحكومة قبل تقديمه للبرلمان.
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مصر 365

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