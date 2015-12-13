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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا وتزداد كميات السحب تدريجيا ليلا على الغرب والجزر والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط إحيانا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق والداخلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية شرقية - شرقية / 20 - 35 كم/ساعة فوق البحر تصل 45 كم/ساعة أحيانا خاصة في عمق المناطق الشمالية.
>   البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا في عمق المناطق الشمالية ..  بارتفاع اثنين الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة بالعمق  يصل ستة أقدام احيانا في عمق المناطق الشمالية صباحا .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و دقيقتين بعد الظهر وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 54 دقيقة مساء .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    27      15              65       25 .
> دبي                        26      18              60       25 .
> الشارقة                   28       14              70       25.
> عجمان                    28       17             65       30.
> أم القيوين                28        14              70       25 .
> رأس الخيمة              27       12              65       20 .
> الفجيرة                   25       17              65       30.
> العين                     26       14              55       20 .
> ليوا                       27      13               75       30 .
> الرويس                  27      15               80       40 .
> السلع                    26       16               80       40.
> دلما                      24      18               75       45 .
> طنب الصغرى          25      19               80       40 .
> طنب الكبرى            25      19               80       40 .
> أبوموسى               24       18               75       35.

 

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