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خالد يوسف : اتهامي بالتحرش محاولة رخيصة للتشهير

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خالد يوسف : اتهامي بالتحرش محاولة رخيصة للتشهير خالد يوسف : اتهامي بالتحرش محاولة رخيصة للتشهير

وصف المخرج خالد يوسف، الفائز مؤخراً بعضوية مجلس النواب، الاتهامات الموجهة ضده بالتحرش ،بانها  محاولة رخيصة للتشهير به،وذلك ردا على ما أثير بشأن إرتكابه لتلك المخالفة بحق زوجة عميد إحدى الكليات بجامعة الإسكندرية.

وقال خالد يوسف في بيان له  “إن البلاغ المقدم ضدي محاولة رخيصة للتشهير بي والابتزاز، من بعض الحاقدين على نجاحي وحصولي على شرف تمثيل الشعب، وحيث إن البلاغ قد قدم للنائب العام، فسأتوجه إليه فور طلبي لأخذ أقوالي، دون أن أتمسك بحصانتي البرلمانية، لأنني على يقين أننى سآخذ حقي بالقانون، وأثبت كذب هذه الافتراءات”.

وأكد يوسف في بيانه، أن كل ما ورد فى البلاغ المقدم عار تمامًا عن الصحة، وأن لديه كل الأدلة التى تؤكد ذلك.

وكان عميد إحدى الكليات بجامعة الإسكندرية، قد تقدم ببلاغ للنيابة، اتهم فيه المخرج خالد يوسف، بالتحرش بزوجته وسرقة “كارت ميموري” خاص بها.

وقال عميد الكلية في بلاغه، إن المخرج خالد يوسف تحرش بزوجته بعد وعده لها بمساعدتها في مجال الفن، مطالباً بأخذ تعهد على المخرج والنائب بمجلس النواب بعدم التعرض لزوجته، أو استغلال محتويات “كارت الميموري” في الإساءة له

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