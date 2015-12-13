هاآرتس: إسرائيل رصدت سحب إيران لقواتها من سوريا

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن إسرائيل وجهات عسكرية غربية رصدت أن إيران بدأت بسحب قواتها من سوريا.

وأضافت الصحيفة العبرية أن إسرائيل رصدت خلال الفترة الأخيرة حساسية متزايدة تجاه خسائر إيران وحزب الله، مضيفة أن خبراء الأمن فى تل أبيب يرون أن فرص نجاح المحور الشيعى الناشط لصالح الأسد بتحقيق انتصار كامل فى سوريا تقارب الصفر، لأن هذا يتطلب توفير قوات برية بحجم كبير جدا لا تبدى طهران ولا حزب الله ولا روسيا استعدادها لتوفيرها لنظام الأسد.

وفى السياق نفسه، أوضحت هاآرتس أن مصادر أمريكية كشفت لوكالة أنباء "بلومبرج" أنه فى أعقاب موت وجرح مسئولين إيرانيين كبار فى المعارك مع العناصر المسلحة فى سوريا، بدأت قوات كبيرة من الحرس الثورى بالانسحاب من سوريا فى الأسابيع الأخيرة.

ولفتت هاآرتس أنه فى شهر أكتوبر الماضى، قال رئيس القوات الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، أن 2000 محارب إيرانى يشاركون فى الحرب السورية، وذلك فى الوقت الذى كشفت فيه تقديرات الغرب عن بقاء 700 إيرانى يحاربون إلى جانب النظام السورى، بقيادة روسيا، غير شاملة المستشارين الايرانيين للجيش السورى، الذين وصلوا إلى سوريا منذ 2012.

وكانت إيران قد أرسلت فى نهاية سبتمبر الماضى حوالى 2000 جندى من الحرس الثورى إلى سوريا كجزء من خطة مشتركة لها ولروسيا لتنفيذ عملية برية فى شمال سوريا، دعما للهجوم الجوى الروسى.

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