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مقتل 28 مدنيا على الأقل فى قصف على معقل للفصائل المقاتلة قرب دمشق

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مقتل 28 مدنيا على الأقل فى قصف على معقل للفصائل المقاتلة قرب دمشق مقتل 28 مدنيا على الأقل فى قصف على معقل للفصائل المقاتلة قرب دمشق

>قتل 28 مدنيا على الاقل وأصيب العشرات بجروح فى قصف كثيف استهدف اليوم الاحد الغوطة الشرقية معقل الفصائل المقاتلة فى ريف دمشق، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لـ"أ ف ب" أن "28 مدنيا على الاقل قتلوا، بينهم طفلان، وأصيب العشرات بجروح فى قصف لقوات النظام بصواريخ أرض أرض كما فى غارات جوية على مدينتى دوما وسقبا فى الغوطة الشرقية لدمشق". ولم يعرف ما اذا كانت طائرات حربية روسية أو سورية شنت تلك الغارات.

وأوضح عبد الرحمن أن "إحدى الغارات الجوية استهدفت محيط مدرسة فى دوما"، كما نفذت طائرات حربية المزيد من الغارات على مناطق فى بلدات حمورية وجسرين وكفربطنا فى الغوطة الشرقية، ما اسفر عن سقوط جرحى.

وبحسب عبد الرحمن فانه من الواضح أن هناك "تكثيف للقصف على الغوطة الشرقية".

وتعد الغوطة الشرقية معقل الفصائل المعارضة فى محافظة ريف دمشق، ودائما ما تتعرض ومحيطها لقصف مدفعى وجوى مصدره قوات النظام، فيما يستهدف مقاتلو الفصائل المتحصنون فى محيط العاصمة احياء سكنية فى دمشق بالقذائف.

وأشار عبد الرحمن إلى "استهداف كثيف لدمشق اليوم بالقذائف". ووفق المرصد، سقطت صباح اليوم قذائف هاون عدة على اماكن فى العاصمة دمشق من بينها محيط ساحة الامويين والسبع بحرات وعين ومحيط شارع 29 ايار وقرب مستشفى الشرق.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر فى الشرطة أن "ارهابيين استهدفوا بقذائف هاون عددا من الأحياء السكنية فى دمشق ما تسبب باستشهاد طفل" واصابة ثلاثة اشخاص آخرين بجروح.

ولفت المصدر إلى أضرار مادية بعدد من السيارات والمنازل السكنية فى مكان سقوط القذائف.

وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 250 الف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح اكثر من نصف السكان، داخل البلاد وخارجها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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