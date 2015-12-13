محمد بن زايد يزور سور الصين العظيم ويلتقي طلبة الإمارات

استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زياته لبكين بزيارة سور الصين العظيم واطلع سموه على معالمه التاريخية والحضارية، كما التقى سموه طلبة الامارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الصينية.

وقد وصل سموه صباح اليوم إلى العاصمة بكين في زيارة رسمية تلبية لدعوة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تستغرق ثلاثة أيام يعقد خلالها سموه سلسلة من اللقاءات لتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق سموه في زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية وفد رفيع المستوى، يضم معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريح له بمناسبة وصوله بكين عن سعادته بزيارة جمهورية الصين الشعبية والتباحث مع الأصدقاء الصينيين لتوطيد العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس قوية من الصداقة والتفاهم والاحترام والمصالح المشتركة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -.

وقال سموه إن تعزيز العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية يمثل توجها استراتيجيا أساسيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدا سموه أن زخم العلاقات من عقود ماضية من صداقة وتعاون ومصالح مشتركة في المجالات كافة يمثل أساسا قويا لانطلاقة كبيرة لعلاقاتنا في المستقبل.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تطورت بوتيرة متسارعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وشهدت نقلات نوعية كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.

وقال سموه إنه على الرغم من التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الماضية، فإن هناك طموحات مشتركة لمزيد من التطوير خلال السنوات المقبلة، خاصة أن ثمة إمكانات وفرصا كبيرة لهذا التطوير، مؤكدا سموه أن هذه الزيارة ستشكل فرصة جديدة لتعميق وتوسيع التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين ودفع علاقاتهما إلى الأمام.

من جهة اخرى التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقر إقامة سموه في بكين اليوم عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الصينية.

وتعرف سموه خلال اللقاء - الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي - على تخصصات الطلبة و أوضاعهم الأكاديمية وحثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام والمشاركة مع بقية اخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة بناء دولة الإمارات.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يضطلع به طلبة الامارات في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسور التواصل في نقل الصورة الحضارية لبلدهم وأبناء شعبهم إلى الأمم والشعوب الآخرى وما يتحلى به شعب الامارات من تسامح وتعايش اضافة الى إبراز مستوى التقدم والتطور الذي وصلت إليه في المجالات كافة.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف إليهم والاطمئنان على أحوالهم مؤكدا أنهم وكل طلبة دولة الامارات في الداخل والخارج محل اهتمام قيادة الدولة التي لن تتوانى في توفير السبل والوسائل كافة التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة.

من جانبهم أعرب طلبة الامارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاهدين سموه بأن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي وصولا إلى أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية لمواصلة مسيرة التقدم في الوطن.. وعبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم بكل جد واجتهاد.