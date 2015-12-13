إخلاء سبيل «السيد حمدى» بضمان محل إقامته

أخلت نيابة شبرا الخيمة، اليوم، سبيل لاعب المقاصة الحالي والأهلي السابق السيد حمدي من سراي النيابة دون كفالة اليوم الأحد، فى واقعة اتهامه بتعاطى الأقراص المخدرة.

وكان عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، أمر بحبس السيد حمدى مهدى، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهة النيابة له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة.

و أمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.