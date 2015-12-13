انتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة رغم سوء الطقس

أعلنت مصادر مطلعة بعمليات مطار القاهرة الدولي انتظام حركة الإقلاع والهبوط رغم سوء الأحوال الجوية ، وقالت المصادر ان الرحلات اقلعت في مواعيدها طبقا لجداول التشغيل وان سوء الطقس والأمطار لم تؤثر علي الحركة الجوية بالمطار ، واضاف المصادر ان المطار لم يقم بتحويل مسار اي رحلات لسوء الاحوال الجوية ، واشارت المصادر ان الشبورة المائية والرياح المصحوبة باتربة هي الآي تؤثر في حركة الإقلاع والهبوط وهو الامر الذي لم يحدث.

من ناحية آخري استقبل مطار القاهرة الدولي 5870 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا ضمن مجموعات سياحية علي مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الاثرية والسياحية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن حركة الوصول بالمطار بدأت في التزايد خلال الايام الماضية ، وخلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 5870 سائحا من مختلف الجنسيات حيث وصل المطار 2833 سائحا اجنبي ، كما وصل 3037 سائحاعربيا في مجموعات السياحية وأفراد ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ثم توجهوا إلي أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار.

وقامت سلطات مطار القاهرة بتأمين سفر 4902 سائحا من جنسيات مختلفة منهم 2421 سائحا اجنبي و2481 سائحا عربيا علي مختلف الرحلات المتجهة الي عدة دول وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر .