إحالة دعوى عبد الرحيم علي ضد قناة القاهرة والناس لـ «المفوضين»

احالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي عبد الرحيم على، لإعادة بث برنامج الصندوق الأسود على قناة القاهرة والناس لجلسة لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 7 فبراير المقبل لنظرها.

اختصم عبد الرحيم، قناة القاهرة والناس، وحملت دعواه رقم 78857 لسنة 68 ق، وأوضح فيها أنه كان متعاقدا مع القناة لتقديم برنامجه واستمر في تقديم الحلقات، إﻻ أنه فوجئ عند تقديمه للحلقة الأخيرة والتي كانت تحوي تسريبات لأحد رجال الأعمال بقطع إشارة البث عن برنامجه، ثم أصدرت القناة قرارها بوقف البرنامج تماما وإنهاء التعامل معه بإرادتها المنفردة وبالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية.

وأكدت الدعوى أن قناة القاهرة والناس، أهدرت حقا رئيسيا في حرية الرأي والتعبير، ﻻفتة إلى أن وسائل الإعلام عليها مسئولية تاريخية في مكافحة الفساد بكافة أشكاله على اعتبار أنها تمثل السلطة الرابعة في المجتمع، وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع.