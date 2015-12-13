"الصحة النفسية" تعقد ندوة غدا بشعار "آن الأوان نعرف أكتر عن المرض النفسى"

تعقد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ندوة للتوعية بالطب النفسى بعنوان "إضراب الاكتئاب" وذلك غدا الاثنين بمقر كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، يلقى المحاضرة عدد من الأطباء المتخصصين فى مجال طب النفس، بالإضافة إلى عرض عدد أفلام التوعية القصير عن الأمراض النفسية مع توزيع عدد من البورشورات الخاصة بالمرض، بحضور دكتور أمل سويدان عميد الكلية وعدد من أساتذة الجامعة.

تأتى فعاليات الندوة ضمن مجموعة من الندوات التى تقدمها أمانة الصحة النفسية لرفع الوعى لدى الجمهور بأهمية الطب النفسى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة الوصمة المتعلقة بالمرض النفسى وذلك لتجنب الأضرار التى تلحق بالمريض عند تأخر علاجه وسرعة عرضه على الطبيب المختص لتشخيص حالته المرضية بالشكل الصحيح وخاصة فى المرحله الأولى من المرض.

وتؤكد الأمانة العامة للصحة النفسية أن دورها لا يقتصر على إقامة الندوات التوعية فقط ولكنها أيضا تقوم بتوضيح رسالتها من خلال حملة إعلامية موسعة فى الفترة القادمة وتقدم الدعم لكل من يحتاج إلى علاج أو استفسارات عى أى مرض وكيفية علاجه من خلال مستشفيات الأمانة المنتشرة على كافة محافظات الجمهورية وعددها 18 مستشفى متخصصة فى الطب النفسى، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة موقع الأمانة العامة للصحة النفيسة وعلاج الإدمان.

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