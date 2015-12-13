اختبار جديد يتوقع الإصابة بالروماتويد المفصلى قبل حدوثه بنحو 16 عاما

الروماتويد المفصلى أو التهابات المفاصل الروماتويدى من الأمراض الشائعة للغاية بين الملايين من الأشخاص حول العالم، ويهاجم الجهاز المناعى خلاله مفاصل الشخص وبالأخص أصابع اليدين والقدمين والرسغ، ويصيب عدداً أكبر من السيدات مقارنة بالرجال بمعدل 3 أضعاف.

وتمكن مؤخرا فريق من الباحثين بجامعة أوكسفورد البريطانية من تطوير اختبار تشخيصى جديد قادر على اكتشاف الإصابة بمرض التهابات المفاصل قبل حدوثه بنحو 16 عاماً، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وسيساعد هذه الاكتشاف المثير الأطباء على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إصابة الأشخاص بالمرض، وكما سيساهم فى تعزيز فاعلية الأدوية المضادة لالتهاب المفاصل الروماتويدى، لأن تأثيرها يكون أقوى وأفضل عندما يحصل المرضى عليها بشكل مبكر وقبل أن يحدث تآكل فى المفاصل.

وأوضح الباحثون أن الاختبار الجديد يعمل عن طريق كشف مستويات أحد الأجسام المضادة التى توجد بمستويات عالية داخل مفاصل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، وهو يعرف باسم تيناسين "tenacin-C".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Annals of Rheumatic Diseases"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل".

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