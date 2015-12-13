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الجمعة.. ملحم زين ومحمد شاهين ومينا عطا يحيون البرايم العاشر من «ستار أكاديمي»

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الجمعة.. ملحم زين ومحمد شاهين ومينا عطا يحيون البرايم العاشر من «ستار أكاديمي» الجمعة.. ملحم زين ومحمد شاهين ومينا عطا يحيون البرايم العاشر من «ستار أكاديمي»

ملحم زين ومحمد شاهين ومينا عطا يحيون البرايم العاشر من “ستار أكاديمي”

كتبت- إنجي لطفي

يحيي الفنان اللبناني ملحم زين، حفل البرايم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” بموسمه الحادي عشر، المذاع على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءاً.

ويقدم ملحم زين خلال الحفل أغنتين من ألبومه الأخير الذي حصل على نسبة استماع ومشاهدة كبيرة بمشاركة طلاب “ستار أكاديمي”، وأغنية ثالثة بمفرده.
> كما يشارك نجوم “ستار أكاديمي” في موسمه العاشر، محمد شاهين، ومينا عطا في حفل البرايم، ويقدمون عددا من الأغاني بمشاركة الطلاب، منها أغنية “أنا الصاحب”، التي تخطى عدد متابعيها على يو تيوب المليون مشاهدة.

ويذكر أن عدد من النجوم شاركوا في البرنامج لهذا الموسم، منهم النجمة أنغام، والفنان جوزيف عطية، والفنانة يارا، والفنان محمد حماقي، والشاب خالد.

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