محمد بن زايد يزور سور الصين العظيم

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مستهل زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية بزيارة سور الصين العظيم أحد المعالم الرئيسية في التاريخ الإنساني.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته التي اصطحب فيها الوفد الرسمي المرافق في أجزاء من السور الذي بني على مراحل عمرها 2700 عام ويمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات .

وتوقف سموه أمام عدد من الأبراج والقلاع واستمع من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول السور و تاريخ بنائه وأهم المعالم الأثرية التي يتضمنها السور من قلاع وأبراج مراقبة مشيرين إلى أن بناء سور الصين العظيم تم في تضاريس مختلفة وهو يمر عبر الجبال والصحراء ويقطع الانهار ويختلف الهيكل المعماري للسور ففي كل من منطقة بني حسب تضاريسها.

ودون سموه في ختام الزيارة كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة هذا المعلم التاريخي وقال : " يسعدني في هذا اليوم وأنا أزور أحد أهم المعالم التاريخية والحضارية على مستوى العالم الذي يجسد قيم العمل والتحدي وارادة الانسان الصلبة أن أعبر عن اعجابي وتقديري للشعب الصيني الكريم وتاريخه الحضاري العريق متمنيا لمسيرة علاقاتنا التي تستند على صداقة متينة وروابط تاريخية قديمة المزيد من الرسوخ والتطور لما فيه صالح البلدين وخير البشرية جمعاء" .

رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.3