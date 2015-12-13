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البورصة المصرية تخسر 9.3 مليار جنيه في نهاية التعاملات

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البورصة المصرية تخسر 9.3 مليار جنيه في نهاية التعاملات البورصة المصرية تخسر 9.3 مليار جنيه في نهاية التعاملات

صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على خسائر قاسية بلغت حوالي 9.3 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، متأثرة بهبوط النفط العالمية وهبوط جميع الأسواق الخليجية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 3.06%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.09%، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 2.3%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 2.02%

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، فى حين غلبت عمليات البيع على تعاملات العرب .

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