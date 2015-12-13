محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم الأبطال المعاقين من أبناء الفيوم

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم حفل تكريم الأبطال المعاقين من أبناء الفيوم بنادى متحدى الإعاقة، ويأتى ذلك فى إطار احتفال المحافظة باليوم العالمى للمعاق، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة، ومنير مهدى مدير عام الشباب والرياضة، ومحمود أمين رئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة.

وخلال الحفل طالب محافظ الفيوم الحضور الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح طاقم التحكيم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم بطريق أسيوط الغربى أثناء عودتهم إلى الفيوم من تحكيم إحدى المباريات بمنطقة حلوان.

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وفى كلمته أكد محافظ الفيوم على ضرورة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، داعياً المجتمع لمزيد من الثقة فى قدراتهم على إنجاز العمل فى كافة المحافل الرياضية والعلمية والإنتاجية، كما أشاد بالدور الفعال الذى يقوم به نادى متحدى الإعاقة بالفيوم لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة رياضياً من خلال دعمه لفرق النادى فى الأنشطة الرياضية المختلفة، وتشمل الكرة الطائرة "جلوس"- دورى ممتاز ,وكرة السلة للكراسى المتحركة -دورى ممتاز، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، مؤكداً على ضرورة نشر الوعى الثقافى والاجتماعى لمتحدى الإعاقة وتطوير البرامج الخدمية المقدمة لهم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة تولى اهتماماً بذوى الاحتياجات الخاصة وتبذل جهوداً فى تيسير الأمور الحياتية والاندماج فى مسيرة العمل التنموى بالدولة، وتذليل كافة الصعوبات التى تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها فى المجتمع.

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وأكد محافظ الفيوم أن باب مكتبه مفتوح فى أى وقت لتقديم يد العون والمساعدة لجميع المواطنين، كما قرر زيادة مبلغ التبرع من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه لصالح نادى متحدى الإعاقة، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص مساحة 3 أفدنة بمنطقة هوارة المقطع لصالح النادى.

وفى نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتوزيع الجوائز المالية على اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على مدار عام 2015 فى ألعاب القوى والتنس والسلة، كما قام بتوزيع شنط الملابس الرياضية على الأطفال الرياضيين فى النادى.

وذكر بيان صادر عن محافظة الفيوم ظهر اليوم الأحد، أنه تم ترشيح 233 من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة للتعيين ضمن خمسة آلاف وظيفة بالمسابقة التى أعلنها مجلس الوزراء على مستوى الجمهورية.