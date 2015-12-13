فلاح يتهم وزارة الكهرباء بالتسبب فى نفوق جاموسته صعقا ببنى سويف

تقدم فلاح يقيم مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، ببلاغ لمركز شرطة الفشن، يتهم فيه وزارة الكهرباء، بالتسبب فى نفوق جاموسته صعقاً بالكهرباء.

كان المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن، تلقى بلاغا من المواطن محمد عبد الموجود فلاح ويقيم بقرية القضابى التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه وزارة الكهرباء بالإهمال، مما أدى إلى نفوق جاموسته صعقا بالكهرباء أثناء ذهابه بها فى الصباح للحقل.

وقال الفلاح فى أقواله بمحضر الشرطة، إنه فوجئ أثناء سير الجاموسة أمامه بسقوطها على الأرض بعد احتكاكها بعمود إنارة فى أحد شوارع القرية، مما أدى إلى نفوقها فى الحال، مشيراً إلى أنها الحالة الثالثة خلال هذا الشهر بنفس عمود الإنارة الذى يوجد به ماس كهربائى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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