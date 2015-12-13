الخارجية الفلسطينية تحذر من سعى إسرائيل لتعميق " الفصل العنصرى "

> حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد من سعى الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصرى فى فلسطين.

وأدانت فى بيان صحفى ، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عمليات الإعدام الميدانية والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية ، وشل قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنقل بواسطة إغلاق مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية وفصلها عن بعضها البعض.

وتحدثت الوزارة عن "سلسلة الإجراءات العنصرية التمييزية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى عامة ، وتعيشها البلدة القديمة فى الخليل خاصة ، حيث يمنع السكان الفلسطينيين من الخروج من منازلهم ، ويفرض عليهم السير على أسطح المنازل المجاورة كوسيلة للتنقل ، ويحرمون من استخدام الشوارع والمركبات فى الطرق التى يسلكها المستوطنون ، كما يمنع الاحتلال زيارة سكان البلدة القديمة ، ويفرض عليها إغلاقا مشددا عبر البوابات ونقاط التفتيش الجسدى المنتشرة فى محيط البلدة القديمة".

وطالبت المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى ، ودعته إلى إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن محاولاتها لتكريس نظام الفصل العنصرى فى فلسطين ومساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى .

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولى والأمم المتحدة بسرعة الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة ، ودعت الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة لهذا الاعتراف كرد عملى على تلك السياسة الإسرائيلية.

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