جنود صوماليون يقتلون ضابطًا بالجيش للاشتباه فى كونه عميلًا لحركة الشباب

> أكد مسؤول عسكرى صومالى مقتل ضابط بالجيش على يد زملائه بعد الاشتباه فى كونه عميلًا سريًا لحركة الشباب.

وقال العقيد عبدالرحمن طعمة أدى قائد الجيش الصومالى فى باكول - حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالى اليوم الأحد - أن الجنود قتلوا الضابط بمنطقة باكول.

وأشار القائد إلى أن قوات الجيش والاتحاد الافريقى نجحت فى طرد مسلحى حركة الشباب من منطقة باكول.

وعلى الرغم من طرد مقاتلى حركة الشباب من العديد من معاقلهم، لا يزالوا ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبًا قوات الاتحاد الأفريقى ومسؤولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.

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