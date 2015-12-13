شكرى يحذر من الأنتشار المتسارع للإرهاب بليبيا ويدعو لحكومة الوفاق الوطنى

حذر سامح شكرى وزير الخارجية من خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطيرة لذلك، الأمر الذى يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولى لدعم الشعب الليبى وممثليه فى مفاوضات الصخيرات التى تستهدف التوافق حول الاتفاق السياسيى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وألقى شكرى بيان مصر أمام الاجتماع الدولى الخاص بليبيا، اليوم بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبى، فضلا عن المشاركين فى الحوار الليبى - الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة.

>وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن سامح شكرى أكد أن المجتمع الدولى يقف اليوم فى مفترق طرق تاريخى فى تعامله مع الأزمة الليبية، وبات جلياً أن غالبية أعضاء مجلس النواب الشرعى فى ليبيا، وأعضاء كثيرين من المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، باتوا داعمين لاتفاق الصخيرات، وأنه قد آن الأوان كى ينضم جميع الأشقاء الليبيون إلى دعم إرادة الأغلبية فى مجلس النواب.

وأشار شكرى إلى دعم مصر لتلك الإرادة، وتطلعها إلى انضمام كافة قوى مجلس النواب الليبى إلى دعم الاتفاق السياسى قبل يوم 16 ديسمبر المقرر للتوقيع على الاتفاق، للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبى، خاصة فى المناطق التى تم تهميشها سنوات وعقود طويلة، مؤكداً أهمية الدور الذى يضطلع به الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الإرهاب، ودوره المطلوب فى دعم الاتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطنى القادمة.

>